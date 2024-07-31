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Россияне стали увлекаться древними городами: популярные маршруты и статистика

Россияне стали увлекаться древними городами

1:43
Туризм

Этим летом российский туризм пережил особенно успешный сезон, особенно по части посещения старинных городов. Согласно совместному анализу "МегаФона" и Корпорации по туризму, количество туристов, посещающих города Золотого кольца, увеличилось на 22% по сравнению с июнем 2023 года, а по маршруту "Серебряное ожерелье" — на 20%.

Россияне стали увлекаться древними городами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Суздаль, празднующий свое 1000-летие, стал одним из самых популярных направлений. Этот город не только возглавил список небольших туристических городов, но и показал рост посещаемости на 82% за год.

Рост туристического потока во многом был обусловлен гостями из Москвы. В Суздале количество московских туристов увеличилось на 48% по сравнению с прошлым годом. Интернет-трафик в городах Золотого кольца вырос на 83%, а голосовой трафик — на 9%.

Маршрут "Серебряное ожерелье", охватывающий 11 регионов Северо-Запада России, также стал популярным среди туристов. Этот маршрут проходит по историческим городам, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Число туристов из Татарстана на этом маршруте выросло на 32% за год, при этом наибольший прирост показали Калининград (+52%), Великий Новгород (+2%) и Выборг (+58%).

Погода и климат играют значительную роль в посещаемости этих мест. Летом здесь фиксируется рекордное число туристов, с пиком в августе, тогда как в ноябре и декабре наблюдается заметное снижение потока туристов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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