Почему бортпроводники избегают курортных маршрутов: проблема алкоголя и хулиганов

Бортпроводники международных рейсов отказываются от курортных маршрутов

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бортпроводники международных рейсов рассказали, почему они часто отказываются работать на курортных маршрутах. По их словам, проблема заключается в хулиганах и пьяницах, которые начинают пить алкоголь в аэропорту и затем ведут себя крайне неприлично в полете. Это создает серьезные сложности для экипажа в управлении бортом и обеспечении безопасности пассажиров.

Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

Одна из бортпроводниц призналась, что избегает таких рейсов из-за частых конфликтов с пьяными пассажирами. Статистика подтверждает эту проблему: за последние полтора года на рейсах до Тенерифе произошло десять арестов.

Ситуация ухудшилась после пандемии, когда международные перевозки были приостановлены на несколько месяцев. Иногда авиалайнерам приходилось менять курс и направляться в другие аэропорты, чтобы передать пьяных пассажиров полиции.

Экипажи пытаются решить эту проблему, ограничивая количество алкоголя, которое можно употреблять в полете, но они не могут контролировать поведение пассажиров до посадки. В результате агрессивное поведение среди пассажиров становится все более распространенным, что ставит под угрозу безопасность экипажа и других пассажиров.

В Великобритании число случаев агрессивного поведения на борту более чем удвоилось и достигло 1028. Нарушителям грозит тюремное заключение или штраф до 80 тысяч фунтов стерлингов. Ассоциация авиакомпаний Великобритании заявила, что будет подавать в суд на нарушителей порядка и может ввести пожизненный запрет на полеты для злостных нарушителей.