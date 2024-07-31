Почему бортпроводники избегают курортных маршрутов: проблема алкоголя и хулиганов

Бортпроводники международных рейсов рассказали, почему они часто отказываются работать на курортных маршрутах. По их словам, проблема заключается в хулиганах и пьяницах, которые начинают пить алкоголь в аэропорту и затем ведут себя крайне неприлично в полете. Это создает серьезные сложности для экипажа в управлении бортом и обеспечении безопасности пассажиров.
Одна из бортпроводниц призналась, что избегает таких рейсов из-за частых конфликтов с пьяными пассажирами. Статистика подтверждает эту проблему: за последние полтора года на рейсах до Тенерифе произошло десять арестов.
Ситуация ухудшилась после пандемии, когда международные перевозки были приостановлены на несколько месяцев. Иногда авиалайнерам приходилось менять курс и направляться в другие аэропорты, чтобы передать пьяных пассажиров полиции.
Экипажи пытаются решить эту проблему, ограничивая количество алкоголя, которое можно употреблять в полете, но они не могут контролировать поведение пассажиров до посадки. В результате агрессивное поведение среди пассажиров становится все более распространенным, что ставит под угрозу безопасность экипажа и других пассажиров.
В Великобритании число случаев агрессивного поведения на борту более чем удвоилось и достигло 1028. Нарушителям грозит тюремное заключение или штраф до 80 тысяч фунтов стерлингов. Ассоциация авиакомпаний Великобритании заявила, что будет подавать в суд на нарушителей порядка и может ввести пожизненный запрет на полеты для злостных нарушителей.
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