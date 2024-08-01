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Осторожно, туристы: новая афера с голубями в Венгрии

Афера с голубями в Будапеште: как защитить себя от мошенников

2:14
Туризм

Российские туристы должны быть осторожны с новой аферой в Будапеште, где популярные места венгерской столицы заполнили так называемые "голубеводы". Эти мошенники используют дрессированных голубей, чтобы потом требовать деньги с туристов за фотографии. Местные власти уже пообещали бороться с такими мошенниками наравне с другими мелкими преступлениями.

Афера с голубями в Будапеште: как защитить себя от мошенников
Фото: Собственная работа by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License

"Голубеводы" обычно караулят туристов в Будайской крепости, особенно возле Рыбацкого бастиона, который редко минует кто-то из туристов. Мошенники заманивают ничего не подозревающих туристов, предлагая сделать фотографию с обученными голубями. После того как вы согласитесь, с вас потребуют десять евро за фотографию. Эти мошенники настойчивы и даже готовы сопровождать туристов до банкомата, если у них нет денег.

Кристоф Венер, будущий муниципальный советник района, заявил, что в приоритетах новой администрации — укрепление полиции в общественных пространствах и создание парковой полиции для решения таких проблем. Аферу с голубями он назвал "совершенно недостойной Будайской крепости".

Венер добавил, что мошенники действуют как преступная группа, включая наблюдателей, которые помогают им ускользнуть от полиции.

"Такие действия бросают тень на имидж Будайской крепости и Венгрии", — заявил он и призвал муниципалитет к решительным действиям.

Помимо этой аферы, местные власти также занимаются проблемами, связанными с туристами, такими как злоупотребление алкоголем, публичное мочеиспускание и шум.

Следует отметить, что для столкновения с такими мошенниками не обязательно ехать в Будапешт. Аналогичных "предпринимателей" можно встретить на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, а также на крупных морских курортах России, таких как Сочи и Ялта. Мошенники обычно выбирают в жертвы парочки или семьи с детьми. Лучший способ избежать их — проходить мимо и не поддаваться на предложения, даже если голубей будут сажать вам на руки. И ни в коем случае не отдавайте свой телефон "голубеводам" или "ряженым".

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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