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Турист из России возмутился отсутствием горячей воды в турецком отеле

TourDom.ru: турист жалуется на плохие условия размещения в турецком отеле

2:20
Туризм

Турист, приехавший в отель Alessia Hotel & Spa 4* в Сиде, был возмущён состоянием своего номера, сообщает TourDom.ru.

TourDom.ru: турист жалуется на плохие условия размещения в турецком отеле
Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, CC BY 2.5

30 июля, по прилете, мужчину заселили в корпус напротив основного здания отеля. По его словам, номер был в ужасном состоянии: грязный пол, обшарпанные стены, в ванной плесень и отсутствие горячей воды. Кроме того, номер оказался совсем небольшим, и из-за рынка на первом этаже в комнату проникала неприятная вонь.

Мужчина обратился к гиду, но тот отказался решать проблему с переселением в другой номер. На ресепшене также не смогли помочь, сказав, что свободных комнат нет. В такой же ситуации оказалась и другая девушка из России, приехавшая 30 июля.

Как пояснили в телеграм-канале для специалистов турбизнеса "Крыша ТурДома В2В", номер, снятый туристом на видео, относится к категории "эконом" и имеет площадь 17 кв. м. Эти комнаты в Alessia Hotel & Spa действительно выглядят так. Стандартные номера находятся в основном здании, имеют большую площадь и лучшее состояние.

Турист подтвердил, что бронировал стандартный номер, что указано в ваучере. После повторного обращения на ресепшен ему пообещали предоставить другую комнату:

"Администратор сказал, что переселят в "стандарт", но только завтра, 1 августа. Жаль, что пришлось провести здесь два дня".

Можно предположить, что ситуация связана с овербукингом в отеле: в пик сезона менеджеры допустили перебронирование. Редакция направила запрос в Alessia Hotel & Spa.

В таких случаях, если турист бронировал один тип номера, а отель разместил его в комнате более низкой ценовой категории, можно потребовать переселения или возврата разницы в стоимости. Такие вопросы обычно решаются на месте.

Если администрация отеля отказывает, турист вправе найти другой вариант проживания и забронировать его самостоятельно. По возвращении можно предъявить претензию туроператору с требованием компенсировать расходы. Если туркомпания не пойдёт навстречу, можно обратиться в суд.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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