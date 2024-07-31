200 тыс. рублей за экскурсию: в "Единой России" предложили штрафовать гидов без аккредитации

За экскурсии без уведомления МЧС в России начнут штрафовать

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

За проведение экскурсий без получения аккредитации и уведомления МЧС могут быть введены штрафы в размере до 200 тыс. рублей. Об этом сообщают "Известия".

Фото: unsplash.com by Ashim D’Silva randomlies, PDM

Кабмин поддерживает законопроект депутатов партии "Единая Россия".

Гиды должны будут получить аккредитацию, однако ответственность за нарушения пока не установлена.

Контроль за деятельностью гидов будет возложен на региональные власти. Необходимость в таких мерах обусловлена учащением случаев опасных экскурсий, заканчивающихся трагическими последствиями для туристов.

Планируется, что законопроект будет представлен в Госдуму 31 июля.

В настоящее время закон обязывает уведомлять МЧС о начале и окончании опасного маршрута, но ответственность за нарушение этого правила также не определена.

Предполагается дополнить статью 14.51 КоАП штрафами за организацию экскурсий без аккредитации и предупреждения МЧС.

Решения о возможных наказаниях будут приниматься компетентными органами, контролирующими туристическую сферу.