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Недовольный турист описал отдых в Лазаревском: конфликт на парковке и неудобства на пляже

Разочарование года: турист раскрыл все минусы отдыха в Сочи

1:27
Туризм

Российский турист посетил курортный микрорайон Лазаревское в Сочи и поделился своими негативными впечатлениями. Свой отзыв он опубликовал на платформе "Дзен" через портал "Тонкости туризма".

Разочарование года: турист раскрыл все минусы отдыха в Сочи
Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, CC BY-SA 4.0

Турист под ником pawedmedenko отметил серьёзные проблемы с парковкой в Лазаревском. Он рассказал, что, припарковавшись на свободное место, столкнулся с агрессивным поведением местного жителя, который требовал убрать машину, утверждая, что это место зарезервировано для его соседа.

"Может, он подрабатывает у этого мужчины сторожем парковки? Уж больно старался ради соседа… Мы после такого конфликта на пустом месте больше никогда не приедем к вам отдыхать и другим не посоветуем", — описал свои впечатления автор.

Кроме того, путешественнику не понравился узкий пляж, половина которого занята шезлонгами, и галька, напоминающая булыжники. Он также выразил обеспокоенность по поводу глубины моря, которая в нескольких шагах от берега достигает двух метров, что, по его мнению, это опасно для детей и людей, не умеющих плавать.

Шум от железной дороги также испортил отдых. Турист пожаловался, что на пляже шум поездов каждые полчаса заглушает звук морских волн, а ночью, начиная с 4:00, громкие свистки поездов мешают спать с открытым окном.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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