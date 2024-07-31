Недовольный турист описал отдых в Лазаревском: конфликт на парковке и неудобства на пляже

Разочарование года: турист раскрыл все минусы отдыха в Сочи

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский турист посетил курортный микрорайон Лазаревское в Сочи и поделился своими негативными впечатлениями. Свой отзыв он опубликовал на платформе "Дзен" через портал "Тонкости туризма".

Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, CC BY-SA 4.0

Турист под ником pawedmedenko отметил серьёзные проблемы с парковкой в Лазаревском. Он рассказал, что, припарковавшись на свободное место, столкнулся с агрессивным поведением местного жителя, который требовал убрать машину, утверждая, что это место зарезервировано для его соседа.

"Может, он подрабатывает у этого мужчины сторожем парковки? Уж больно старался ради соседа… Мы после такого конфликта на пустом месте больше никогда не приедем к вам отдыхать и другим не посоветуем", — описал свои впечатления автор.

Кроме того, путешественнику не понравился узкий пляж, половина которого занята шезлонгами, и галька, напоминающая булыжники. Он также выразил обеспокоенность по поводу глубины моря, которая в нескольких шагах от берега достигает двух метров, что, по его мнению, это опасно для детей и людей, не умеющих плавать.

Шум от железной дороги также испортил отдых. Турист пожаловался, что на пляже шум поездов каждые полчаса заглушает звук морских волн, а ночью, начиная с 4:00, громкие свистки поездов мешают спать с открытым окном.