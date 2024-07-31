Выяснилось, куда россияне чаще всего отправляются путешествовать на автомобиле

Большинство автомобилистов не готовы тратить более 50 000 рублей на автопутешествия

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большинство водителей перед поездкой проходят технический осмотр, выбирают отели и хостелы для проживания, а также готовы потратить до 50 тысяч рублей на поездку, пишет Quto.

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Эти выводы были сделаны экспертами "Авито Авто" и "Авито Путешествия" на основе опроса жителей страны.

Около 78% автопутешественников серьезно готовятся к поездке, заранее собирают все необходимое. Интересно, что люди среднего возраста более внимательны к сбору вещей и подготовке автомобиля, чем молодежь.

Популярными направлениями для автомобильных путешествий россиян являются Краснодарский край, Санкт-Петербург, Крым, Москва и Казань.

Большинство выбирают хостелы и отели для размещения, аренда жилья также популярна. Меньшую популярность имеют варианты остановки у родственников и друзей. Женщины предпочитают краткосрочную аренду и останавливаются у друзей чаще, в то время как мужчины чаще готовы переночевать в машине.

Большинство россиян готовы потратить от 31 до 50 тысяч рублей на автомобильное путешествие, включая расходы на топливо, питание, проживание и развлечения.