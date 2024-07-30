Таиланд принял 987,8 тысяч туристов из России за первое полугодие, прогнозируется новый рекорд

В Таиланде прогнозируют рекордное количество туристов из России

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 января по 25 июля Таиланд принял 987,8 тыс. туристов из России, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россия занимает пятое место в мире по объему турпотока в Таиланд и первое среди европейских стран.

Фото: flickr.com by Visions of Domino, CC BY 2.0

Рекорд по числу российских туристов был установлен в 2013 году — 1,7 млн человек. В этом году ожидается, что показатель может превысить 1,9 млн туристов.

Рост турпотока объясняется тем, что сезонность туризма из России стала менее выраженной, а авиакомпании предлагают круглогодичные рейсы. Прямые чартерные и регулярные рейсы отправляются из 14 российских городов, а также увеличилось количество стыковочных перевозок через Китай, Ближний Восток и Среднюю Азию.

Туроператоры также вносят значительный вклад в увеличение числа туристов. "Библио-Глобус" отправляет туристов круглый год, используя рейсы "Аэрофлота". Другие компании загружают чартеры "Икара" и Red Wings.

Летние туры в Таиланд стали популярнее, отчасти из-за трудностей с доступностью европейских пляжных направлений. В летнем сезоне 2024 года (с апреля по конец сентября) Таиланд ожидает принять около 520 тыс. российских туристов, что на 120 тыс. больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.