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Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал турпоток после удара ВСУ по пляжу в Севастополе

Турпоток в Крым вырос на 25% несмотря на атаки ВСУ

1:18
Туризм

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что атака ВСУ на пляж Севастополя не повлияла на поток туристов в Крым. Он отметил значительное увеличение спроса на отдых в регионе по сравнению с прошлым годом.

Турпоток в Крым вырос на 25% несмотря на атаки ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Kamelot, CC BY-SA 3.0

По его словам, в июне спрос на отдых вырос на 25%. За первые шесть месяцев 2024 года Крым посетили 2 миллиона туристов, что на 15% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Туроператоры отмечают, что глубина бронирования составляет от 130 до 180 дней, что является показателем стабильной работы отрасли.

Глава республики привёл данные статистики, подтверждающие стабильный рост бронирований в отелях всех категорий, сообщает NEWS.ru.

"Количество бронирований, например, в трехзвездочных отелях увеличилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В категории до 2* спрос вырос на 42%, а в более дорогих объектах 4-5* - на 6%. Загрузка составляет в среднем 55%. Некоторые средства размещения загружены на 90% и более", — подчеркнул Аксёнов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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