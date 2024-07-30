В аэропорту Домодедово появилась служба психологической поддержки для пассажиров и сотрудников

В аэропорту Домодедово теперь можно обратиться к психологу

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

В столичном аэропорту Домодедово начала работу новая служба психологической поддержки, сообщает портал "Подмосковье сегодня".

Фото: commons.wikimedia.org by DME Airport, CC BY-SA 3.0

Теперь пассажиры, испытывающие страх перед полётами, могут обратиться за помощью к профессиональному психологу. Психологическая поддержка доступна для всех, кто испытывает тревогу или беспокойство перед предстоящим путешествием.

Пассажиры могут записаться на индивидуальную консультацию с психологом до полёта, чтобы обсудить свои переживания и получить профессиональные рекомендации по их преодолению.

Кроме того, услуга психологической помощи предоставляется не только пассажирам, но и сотрудникам аэропорта, которые сталкиваются со стрессом на рабочем месте.