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В аэропорту Домодедово появилась служба психологической поддержки для пассажиров и сотрудников

В аэропорту Домодедово теперь можно обратиться к психологу

0:46
Туризм

В столичном аэропорту Домодедово начала работу новая служба психологической поддержки, сообщает портал "Подмосковье сегодня".

В аэропорту Домодедово теперь можно обратиться к психологу
Фото: commons.wikimedia.org by DME Airport, CC BY-SA 3.0

Теперь пассажиры, испытывающие страх перед полётами, могут обратиться за помощью к профессиональному психологу. Психологическая поддержка доступна для всех, кто испытывает тревогу или беспокойство перед предстоящим путешествием.

Пассажиры могут записаться на индивидуальную консультацию с психологом до полёта, чтобы обсудить свои переживания и получить профессиональные рекомендации по их преодолению.

Кроме того, услуга психологической помощи предоставляется не только пассажирам, но и сотрудникам аэропорта, которые сталкиваются со стрессом на рабочем месте.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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