500 лягушек и пауков в багаже: японец попался на контрабанде в Таиланде

Японец попытался вывезти 500 насекомых из Таиланда и был задержан

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Японский турист был задержан в аэропорту Бангкока при попытке вывезти из Таиланда около 500 лягушек, пауков, многоножек и других насекомых, сообщает Daily Mail.

Фото: Openverse by zleng, CC BY 2.0

Согласно информации, 60-летний мужчина имел разрешение на вывоз 250 живых существ, но сотрудники службы безопасности обнаружили в его багаже вдвое больше. Многие из насекомых находились в пластиковых контейнерах без воды и пищи, что означало, что им предстояло провести шестичасовой перелет в неудобных условиях.

Мужчина планировал продать этих животных в Японии. Общая стоимость насекомых была оценена в 400 тысяч иен (около 224 тысяч рублей).