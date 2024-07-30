Японский турист был задержан в аэропорту Бангкока при попытке вывезти из Таиланда около 500 лягушек, пауков, многоножек и других насекомых, сообщает Daily Mail.
Согласно информации, 60-летний мужчина имел разрешение на вывоз 250 живых существ, но сотрудники службы безопасности обнаружили в его багаже вдвое больше. Многие из насекомых находились в пластиковых контейнерах без воды и пищи, что означало, что им предстояло провести шестичасовой перелет в неудобных условиях.
Мужчина планировал продать этих животных в Японии. Общая стоимость насекомых была оценена в 400 тысяч иен (около 224 тысяч рублей).
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.