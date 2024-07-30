"Это позор": Дональд Трамп раскритиковал открытие Олимпийских игр 2024

Трамп назвал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже позором

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Экс-президент США и кандидат на предстоящих выборах Дональд Трамп выразил своё мнение о церемонии открытия 33-х летних Олимпийских игр в Париже, назвав её позором.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Открытие Игр, состоявшееся 26 июля, вызвало критику из-за сцены, предположительно напоминающей "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи, с участием трансгендеров.

На вопрос ведущей Fox News о церемонии, Трамп сказал, что это было ужасно. Журналистка отметила, что если бы Игры проходили в США при президентстве Трампа, он бы не допустил подобного скандала, чтобы не задеть чувства христиан. Трамп согласился и добавил: "Послушайте, я за всех, я человек очень открытых взглядов, но то, что они сделали, позор".

Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним также подверг церемонию критике, назвав её "достойной абсолютного презрения".

Греческий портал Pronews. gr назвал открытие Игр крахом цивилизации из-за изображения "Тайной вечери" трансвеститами. В то же время, портал Sportskeeda предположил, что авторы церемонии могли отсылать к картине "Праздник Богов" Яна Харменса ван Бильерта, а не к "Тайной вечере" Леонардо да Винчи. Их аргумент — наличие Диониса на картине и церемонии, которого у да Винчи нет.

Оргкомитет Олимпийских игр-2024 извинился перед оскорбленными. Директор по коммуникациям Энн Дескам заявила, что не было намерений кого-либо оскорбить.

"Мы старались праздновать толерантность общества. Если есть люди, которые оскорблены, мы, безусловно, просим прощения", — сказала Дескам.

Международный олимпийский комитет (МОК) удалил видео с лучшими моментами церемонии открытия из сети. При попытке посмотреть ролик на YouTube-канале Olympics пользователи видели черный экран с надписью "видео недоступно". Та же проблема возникала на сайте оргкомитета Игр.