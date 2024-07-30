"Живут как скотина": российская блогерша раскритиковала Америку после визита

Россиянка раскритиковала США после своего визита

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогерша Марина Ершова посетила США и поделилась своим разочарованием по поводу некоторых аспектов страны в своем блоге на платформе "Дзен".

Фото: www.flickr.com by U.S. Department of Agriculture, PDM

Ершова ожидала увидеть свободное и процветающее общество, но вместо этого столкнулась с различными проблемами, включая бюрократию.

"Теперь я поняла, что за свое место под солнцем нужно бороться изо всех сил. Те, кто не прилагает усилия, живут на улице, как скотина. Бомжи, которых я встретила на улицах Лос-Анджелеса, кажутся вполне довольными своей жизнью", — написала она.

Ершова также выразила недоумение по поводу того, почему некоторые её соотечественники незаконно пересекают границу с Мексикой и оказываются в тюрьме ради жизни в такой стране, как США.