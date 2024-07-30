Российская тревел-блогерша Марина Ершова посетила США и поделилась своим разочарованием по поводу некоторых аспектов страны в своем блоге на платформе "Дзен".
Ершова ожидала увидеть свободное и процветающее общество, но вместо этого столкнулась с различными проблемами, включая бюрократию.
"Теперь я поняла, что за свое место под солнцем нужно бороться изо всех сил. Те, кто не прилагает усилия, живут на улице, как скотина. Бомжи, которых я встретила на улицах Лос-Анджелеса, кажутся вполне довольными своей жизнью", — написала она.
Ершова также выразила недоумение по поводу того, почему некоторые её соотечественники незаконно пересекают границу с Мексикой и оказываются в тюрьме ради жизни в такой стране, как США.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.