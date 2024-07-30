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Российские туристы массово выбирают Египет и Таиланд вместо Турции: главные причины

Российские туристы массово покидают Турцию в пользу Египта

1:25
Туризм

Российские туристы массово покидают Турцию, находя ей альтернативу в Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, европейских направлениях, подпавших под санкции, и даже в "зимних" пляжных странах, таких как Таиланд и Вьетнам. Основная причина — цены. По словам Андрея Гаврилова, основателя НП "Альянс туристических агентств", тенденция "оттока" туристов из Турции характерна как для местных жителей, так и для россиян. Многие объясняют это высокими затратами при расчетах в иностранной валюте.

Российские туристы массово покидают Турцию в пользу Египта
Фото: flickr.com by Pedro Szekely, CC BY-SA 2.0

Среди главных конкурентов — внутренние российские направления и Арабские Эмираты, которые привлекают туристов летними скидками. Даже традиционно зимние пляжные направления, такие как Таиланд и Вьетнам, привлекают туристов благодаря конкурентоспособным ценам.

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, отметил еще одну неожиданную альтернативу Турции — Европу. Спрос на европейские курорты вырос на 30%, и популярность возвращается к привычным направлениям, таким как Греция, Венгрия, Кипр, Черногория, Италия, Испания и Франция. Ценовой фактор особенно важен при бронировании авиабилетов. Из-за высокого спроса эксперт рекомендует заблаговременно оформлять визы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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