Российские туристы массово покидают Турцию, находя ей альтернативу в Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, европейских направлениях, подпавших под санкции, и даже в "зимних" пляжных странах, таких как Таиланд и Вьетнам. Основная причина — цены. По словам Андрея Гаврилова, основателя НП "Альянс туристических агентств", тенденция "оттока" туристов из Турции характерна как для местных жителей, так и для россиян. Многие объясняют это высокими затратами при расчетах в иностранной валюте.
Среди главных конкурентов — внутренние российские направления и Арабские Эмираты, которые привлекают туристов летними скидками. Даже традиционно зимние пляжные направления, такие как Таиланд и Вьетнам, привлекают туристов благодаря конкурентоспособным ценам.
Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, отметил еще одну неожиданную альтернативу Турции — Европу. Спрос на европейские курорты вырос на 30%, и популярность возвращается к привычным направлениям, таким как Греция, Венгрия, Кипр, Черногория, Италия, Испания и Франция. Ценовой фактор особенно важен при бронировании авиабилетов. Из-за высокого спроса эксперт рекомендует заблаговременно оформлять визы.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.