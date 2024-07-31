В Новосибирской области запустят несколько маршрутов литературного туризма

В Новосибирской области появятся маршруты литературного туризма

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Осенью в сёлах Новосибирской области запустят маршруты литературного туризма. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на директора центра поддержки сельских инициатив "Живая Земля" Аллу Канаеву.

Фото: commons.wikimedia.org by Ioannasargioti, CC BY-SA 4.0

Цель проекта заключается в приобщении читателей к творчеству местных писателей, а также развитие внутреннего туризма.

Один из деятелей литературы, которого выбрали авторы инициативы — автор детективов Михаил Черненок. За основу маршрута взяли его произведение "Кухтеринские бриллианты". Гостям предложат принять участие в квесте-расследовании, который затрагивает повороты сюжета книги. Участники будут выполнять задания и искать клад при помощи металлодетекторов.

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