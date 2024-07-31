Осенью в сёлах Новосибирской области запустят маршруты литературного туризма. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на директора центра поддержки сельских инициатив "Живая Земля" Аллу Канаеву.
Цель проекта заключается в приобщении читателей к творчеству местных писателей, а также развитие внутреннего туризма.
Один из деятелей литературы, которого выбрали авторы инициативы — автор детективов Михаил Черненок. За основу маршрута взяли его произведение "Кухтеринские бриллианты". Гостям предложат принять участие в квесте-расследовании, который затрагивает повороты сюжета книги. Участники будут выполнять задания и искать клад при помощи металлодетекторов.
Ранее Pravda.Ru писала, когда лучше всего отдыхать в 2025 году.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.