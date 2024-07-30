Россияне решили бойкотировать Францию на время Олимпийских игр 2024

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Турпоток россиян во Францию снизился во время Олимпийских игр 2024

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турпоток россиян во Францию во время открытия Олимпийских игр 2024 года снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на данные МТС Travel.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, CC BY 2.0

Анализ основан на интересе россиян к поездкам во Францию в предпоследнюю неделю июля.

Франция заняла третье место среди популярных европейских направлений для отдыха россиян.

Доля поездок во Францию составила 8% от общего числа поездок россиян в страны ЕС, в то время как в Италию и Германию отправились 14% и 11% туристов соответственно.

В этом году число россиян, посетивших Францию в предпоследнюю неделю июля, сократилось на 7%.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин ранее сообщил, что турпоток россиян в Европу в этом году увеличился на 30% по сравнению с сезоном 2023 года, передает Telegram-канал "Радиоточка НСН".