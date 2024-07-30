Кухня Таиланда может предложить российским туристам гораздо большее, чем предполагает 99% из них. Об этом заявил посол Таиланда в Москве, Сасиват Вонгсинсават, в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Несмотря на длительное взаимодействие и долгую дружбу между Россией и Таиландом, можно сказать, что наши народы недостаточно хорошо знают друг друга. Многие россияне посещают Таиланд, но обычно ограничиваются Паттайей, Пхукетом и Самуи. 99% российских туристов считают, что тайская кухня — это только том ям. Однако на самом деле тайская кухня предлагает гораздо больше", — отметил глава диппредставительства Таиланда.
Он выразил надежду, что в будущем российские туристы будут лучше осведомлены о тайском виноделии и заинтересуются гастрономическим туризмом в королевстве.
"Чтобы попробовать том ям, необязательно ехать в Таиланд, это можно сделать где угодно. Но чтобы насладиться местным тайским вином, необходимо быть непосредственно в стране", — подчеркнул дипломат. "Также я надеюсь, что придет время, когда российское кино, музыка, мода и литература станут популярны и известны в Таиланде, и наоборот".
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.