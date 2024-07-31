Вице-президент АТР Ромашкин: Краснодарский край сохраняет лидерство по посещаемости туристами

Краснодарский край способен в год принимать 18 миллионов туристов

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, лидером по числу отдыхающих по-прежнему остаётся Краснодарский край, способный в год принимать свыше 18 миллионов туристов.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

По прогнозам, на втором месте находится Москва, планируется, что её посетят 15 миллионов туристов. На третьем месте — Санкт-Петербург и 10 миллионов гостей.

На четвёртом месте Крым с 6 миллионами туристов и на пятом — Татарстан, по прогнозам республику посетят от 3,5 до 4 миллионов гостей.

По процентному приросту туристов лидерство у Крыма. В этом году его курорты посетят на 30% больше гостей, чем в 2023, сообщает "Парламентская газета".