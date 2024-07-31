По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, лидером по числу отдыхающих по-прежнему остаётся Краснодарский край, способный в год принимать свыше 18 миллионов туристов.
По прогнозам, на втором месте находится Москва, планируется, что её посетят 15 миллионов туристов. На третьем месте — Санкт-Петербург и 10 миллионов гостей.
На четвёртом месте Крым с 6 миллионами туристов и на пятом — Татарстан, по прогнозам республику посетят от 3,5 до 4 миллионов гостей.
По процентному приросту туристов лидерство у Крыма. В этом году его курорты посетят на 30% больше гостей, чем в 2023, сообщает "Парламентская газета".
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.