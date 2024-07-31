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Посол Вонгсинсават заявил, что тайская кухня может предложить россиянам множество блюд

Посол Вонгсинсават: тайская кухня — это не только том ям

0:57
Туризм

Посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават заявил, что тайская кухня может предложить жителям России гораздо больше блюд, чем предполагает большинство граждан. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на эфир радиостанции "Комсомольская правда".

Посол Вонгсинсават: тайская кухня — это не только том ям
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

По словам Сасивата Вонгсинсавата, 99% россиян назовут лишь суп том ям, если их спросить о кухне страны.

"99% российских туристов скажут, что тайская кухня, которую они знают, — это том ям. Хотя на самом деле тайская кухня может предложить гораздо большее", — заявил посол Таиланда.

При этом он выразил надежду, что в будущем россияне по-настоящему заинтересуются гастрономическим туризмом в королевстве, а также узнают больше о виноделии в стране.

Ранее Pravda.Ru писала, что путешественники начали массово бронировать туры в Таиланд на Новый год.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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