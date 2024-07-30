Цены на экскурсионные туры в Японию осенью 2024: что выбрать и сколько это стоит

Какова стоимость туров в Японию на сезон "красных кленов" 2024 года

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Осенью классические экскурсионные туры в Японию начинаются от 118 тысяч рублей на человека, без учета стоимости авиаперелета. Эти данные предоставила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Цены на туры зависят от уровня отеля, маршрута и числа включенных экскурсий. Например, восьмидневный тур "Классическая Япония" с проживанием в двух- или трехзвездочных отелях, завтраками и экскурсиями обойдется от 151,5 тысячи рублей на человека, не включая стоимость авиабилетов.

Стоимость 11-дневного тура "Японские клены, горячие источники и снежные обезьяны" составляет от 250 тысяч рублей на человека, а 12-дневный тур "Большое путешествие в Японию" с гарантированным вылетом из Москвы стоит от 320 тысяч рублей на человека.

Кроме того, авторский групповой тур "Охота на момидзи" продолжительностью 11 дней обойдется от 553,6 тысячи рублей на человека, включая авиаперелет.