Цены на экскурсионные туры в Японию осенью 2024: что выбрать и сколько это стоит

Осенью классические экскурсионные туры в Японию начинаются от 118 тысяч рублей на человека, без учета стоимости авиаперелета. Эти данные предоставила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository