Болгария приостанавливает прием визовых заявлений в Москве и Санкт-Петербурге в августе 2024 года

Болгария временно приостанавливает прием визовых заявлений в Москве и Петербурге

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Болгария временно приостанавливает прием документов на шенгенские визы у туристов в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщается визовым центром VFS Global, официальным оператором страны, в Москве консульство Болгарии не будет принимать документы на визы типа С с 1 по 18 августа. В Санкт-Петербурге ограничения будут действовать с 1 августа по 12 августа включительно. Ранее офис в Петербурге уже назначил туроператорам слоты на эти даты, поэтому туристам теперь придется перенести свои записи.

Фото: commons.wikimedia.org by Игнат Игнев, CC BY-SA 3.0

VFS Global не раскрывает причины изменений. Представители визовых агентств предполагают, что такие меры связаны с переходом консульств Болгарии на новую систему обработки визовых заявлений, и высказывают опасения, что первоначальные сроки могут быть продлены.