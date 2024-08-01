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От Марса-Алама до Сахль-Хашиша: три новых перспективных курорта Египта для незабываемого отдыха

Обзор самых интересных и быстроразвивающихся курортных направлений Египта

3:08
Туризм » Путешествия

Египет уже давно завоевал репутацию одного из самых популярных туристических направлений среди россиян. Ежегодно миллионы наших соотечественников отправляются к берегам Красного моря в поисках солнца, тепла и незабываемых впечатлений. И в последние годы этот древний регион активно развивает свою курортную инфраструктуру, предлагая туристам все новые и интересные места для отдыха.

Обзор самых интересных и быстроразвивающихся курортных направлений Египта
Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, CC0

Так какие новые курорты Египта стоит посетить?

Марса-Алам: нетронутая природа и экстремальные развлечения

Марса-Алам — относительно молодой курорт, расположенный в 270 км южнее Хургады. Это настоящий рай для любителей пляжного отдыха и активных видов спорта. Здесь можно насладиться нетронутыми песчаными пляжами, искупаться в теплых водах Красного моря, понырять с аквалангом или заняться сноркелингом, чтобы полюбоваться на яркий подводный мир.

Для экстремалов в Марса-Аламе доступны такие развлечения, как дайвинг, кайтсерфинг, рафтинг и даже сафари на квадроциклах по пустыне. Также в окрестностях курорта расположены древнейшие археологические памятники, ждущие своих исследователей.

Сахль-Хашиш: семейный отдых в атмосфере роскоши

Сахль-Хашиш — это сравнительно новый и быстро развивающийся курорт в районе Хургады. Он по праву считается одним из самых престижных мест для отдыха в Египте.

Здесь туристов ждут изысканные отели класса "люкс", роскошные пляжи с белоснежным песком, шикарные рестораны и множество развлечений для взрослых и детей. Инфраструктура курорта полностью ориентирована на комфортный семейный отдых.

Помимо пляжного релакса, гости Сахль-Хашиша могут заняться различными видами водного спорта, поиграть в гольф, посетить аквапарк, а также отправиться на увлекательные экскурсии.

Северное Синайское побережье: между прошлым и будущим

Синайский полуостров всегда манил туристов своей уникальной природой и богатым историко-культурным наследием. В последние годы все большую популярность здесь набирают курорты северной части побережья, такие как Шарм-эль-Шейх, Дахаб и Нувейба.

Эти места идеально подходят для любителей сочетать пляжный отдых с познавательными и экстремальными развлечениями. Здесь можно насладиться дайвингом и сноркелингом, покорить вершины Синайских гор, исследовать древние монастыри и заповедные зоны, а также весело провести время на ночных рынках или в развлекательных комплексах.

Безусловно, помимо этих новых курортных направлений, Египет по-прежнему может предложить своим гостям такие популярные места, как Хургада, Шарм-эль-Шейх и Луксор. Однако и новые точки на туристической карте страны заслуживают особого внимания, ведь они позволяют открыть для себя Египет с новых, еще более захватывающих сторон.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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