Безграничный рай под солнцем: секреты невероятной притягательности Таиланда для туристов из России

Что делает Таиланд одним из самых востребованных направлений для россиян

2:57 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Таиланд — одно из самых популярных направлений для туристов из России. Ежегодно миллионы наших соотечественников отправляются в эту экзотическую страну в поисках незабываемого отдыха. Так что же привлекает россиян в Таиланде?

Фото: flickr.com by Kullez, CC BY 2.0

Мягкий тропический климат

Конечно, в первую очередь россиян привлекает возможность сбежать от зимних холодов и снега на роскошные пляжи с теплым лазурным морем. Практически круглый год в Таиланде держится комфортная температура воздуха 25-35°C. Даже самые суровые зимы на родине меркнут по сравнению с этим райским уголком.

Безграничные возможности для отдыха

На территории Таиланда расположено огромное количество великолепных курортных зон, каждая из которых имеет свои особенности. Здесь можно расслабиться на роскошных песчаных пляжах, заняться серфингом, исследовать подводный мир, совершить увлекательные экскурсии по джунглям и горным районам, посетить старинные храмы и дворцы или весело провести время на шумных ночных рынках.

Доступные цены

Таиланд славится своей относительной дешевизной по сравнению с другими странами. Приемлемые цены на проживание, питание, развлечения делают эту страну весьма привлекательной для российских туристов. При этом качество сервиса и инфраструктуры остается на достойном уровне.

Экзотическая и безопасная культура

Таиланд — страна с богатой историей и уникальной культурой. Здесь переплетаются древние традиции и современные тенденции, создавая яркий и самобытный колорит. При этом Таиланд считается одним из самых безопасных направлений для туризма — вероятность стать жертвой преступления здесь минимальна.

Доброжелательные и гостеприимные люди

Тайцы славятся своим искренним гостеприимством и радушием по отношению к иностранцам. Даже незнакомые местные жители с готовностью помогут туристам сориентироваться и найти нужное место. Общение с такими дружелюбными и улыбчивыми людьми оставляет самые приятные впечатления.

Богатое гастрономическое разнообразие

Тайская кухня — это настоящий праздник для гурманов. Обилие экзотических фруктов, морепродуктов, пряных блюд и необычных сочетаний вкусов не оставляет равнодушными даже самых требовательных туристов. Попробовать все это многообразие — ещё одна распространенная причина посетить Таиланд.

Безусловно, помимо этих факторов, Таиланд привлекает россиян отсутствием визы, развитой туристической инфраструктурой, комфортабельными отелями и множеством других преимуществ. Неудивительно, что эта экзотическая страна с каждым годом становится все более популярным направлением для наших соотечественников.