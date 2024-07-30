Россиянка отдохнула с мужем и детьми на популярном курорте в Таиланде и поделилась своим разочарованием. Своё мнение о Паттайе она выразила на портале "Тонкости туризма".
Прежде всего, туристку не устроил отель Modus Beachfront Resort. Она отметила, что в номере всё было обшарпанное и ободранное. Вид из окна выходил на соседний корпус гостиницы, а внизу была парковка.
"Бассейн грязный, полотенца выдавали только в определённое время, и всё время их не хватало. А если и выдавали, то дырявые, а иногда даже грязные", — подчеркнула туристка.
Пляж также оказался маленьким, а море полным мусора.
"В общем, больше ни ногой в Паттайю, тем более семьёй. Да, люди хорошие, но сервиса нет вообще. Лучше ехать на острова", — подытожила она.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.