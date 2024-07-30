Россиянка разочаровалась отдыхом в Паттайе: грязный бассейн, плохие условия в отеле и мусор на пляже

Ужасный отдых в Таиланде: россиянка разоблачила популярный курорт

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка отдохнула с мужем и детьми на популярном курорте в Таиланде и поделилась своим разочарованием. Своё мнение о Паттайе она выразила на портале "Тонкости туризма".

Фото: commons.wikimedia.org by Radek Kucharski, CC BY 2.0

Прежде всего, туристку не устроил отель Modus Beachfront Resort. Она отметила, что в номере всё было обшарпанное и ободранное. Вид из окна выходил на соседний корпус гостиницы, а внизу была парковка.

"Бассейн грязный, полотенца выдавали только в определённое время, и всё время их не хватало. А если и выдавали, то дырявые, а иногда даже грязные", — подчеркнула туристка.

Пляж также оказался маленьким, а море полным мусора.

"В общем, больше ни ногой в Паттайю, тем более семьёй. Да, люди хорошие, но сервиса нет вообще. Лучше ехать на острова", — подытожила она.