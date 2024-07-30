Пассажиры рейса Jet2 из Бирмингема на Ибицу устроили вечеринку прямо в самолёте, вызвав недовольство других пассажиров, сообщает National World.
Согласно источнику, беспорядки начались через полчаса после взлёта. Развлекающиеся пассажиры ходили по проходу, танцевали, громко кричали и игнорировали указания экипажа пристегнуть ремни безопасности. Один из пассажиров, летевший с женой и дочерью, назвал это путешествие худшим в своей жизни.
"Фактически, бортпроводники ничего не сделали, чтобы пресечь их опасное и деструктивное поведение", — пожаловался он.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.