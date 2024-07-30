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Пассажиры рейса до Ибицы организовали вечеринку в воздухе, чем возмутили остальных путешественников

Пассажиры рейса на Ибицу устроили вечеринку в самолёте и разозлили попутчиков

0:39
Туризм

Пассажиры рейса Jet2 из Бирмингема на Ибицу устроили вечеринку прямо в самолёте, вызвав недовольство других пассажиров, сообщает National World.

Пассажиры рейса на Ибицу устроили вечеринку в самолёте и разозлили попутчиков
Фото: Wikipedia by Albert Domasin, CC BY 2.0

Согласно источнику, беспорядки начались через полчаса после взлёта. Развлекающиеся пассажиры ходили по проходу, танцевали, громко кричали и игнорировали указания экипажа пристегнуть ремни безопасности. Один из пассажиров, летевший с женой и дочерью, назвал это путешествие худшим в своей жизни.

"Фактически, бортпроводники ничего не сделали, чтобы пресечь их опасное и деструктивное поведение", — пожаловался он.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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