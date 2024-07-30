Полицейские спасли туристку из России от ограбления обезьяной. Путешественница отдыхала на Пхукете. Об этом пишет KhaoPhuket.
Компания россиян прогуливалась на Манки Хилл. В это время одна из обезьян заприметила сумку туристки. Она дождалась удобного момента и вырвала у девушки вещь, внутри которой находились ценные предметы. Однако это увидели сотрудники полиции. Они выстрелили в обезьяну из рогатки, и та отпустила сумку.
Ранее Pravda.Ru писала, что путешественницу арестовали на Пхукете из-за фальшивых долларов.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.