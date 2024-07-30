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Полицейские предотвратили ограбление туристки обезьяной

Полицейские спасли туристку от ограбления обезьяной

0:38
Туризм

Полицейские спасли туристку из России от ограбления обезьяной. Путешественница отдыхала на Пхукете. Об этом пишет KhaoPhuket.

Полицейские спасли туристку от ограбления обезьяной
Фото: commons.wikimedia.org by Sreers04, CC BY-SA 4.0

Компания россиян прогуливалась на Манки Хилл. В это время одна из обезьян заприметила сумку туристки. Она дождалась удобного момента и вырвала у девушки вещь, внутри которой находились ценные предметы. Однако это увидели сотрудники полиции. Они выстрелили в обезьяну из рогатки, и та отпустила сумку.

Ранее Pravda.Ru писала, что путешественницу арестовали на Пхукете из-за фальшивых долларов.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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