Полицейские предотвратили ограбление туристки обезьяной

Полицейские спасли туристку от ограбления обезьяной

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Полицейские спасли туристку из России от ограбления обезьяной. Путешественница отдыхала на Пхукете. Об этом пишет KhaoPhuket.

Фото: commons.wikimedia.org by Sreers04, CC BY-SA 4.0

Компания россиян прогуливалась на Манки Хилл. В это время одна из обезьян заприметила сумку туристки. Она дождалась удобного момента и вырвала у девушки вещь, внутри которой находились ценные предметы. Однако это увидели сотрудники полиции. Они выстрелили в обезьяну из рогатки, и та отпустила сумку.

Ранее Pravda.Ru писала, что путешественницу арестовали на Пхукете из-за фальшивых долларов.