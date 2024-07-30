Россиянам рассказали, как легко получить шенгенскую визу

Тревел-блогер Друкер: получить шенгенскую визу поможет копия билетов на самолёт

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тревел-блогер и консультант по путешествиям Евгения Друкер рассказала, как легко получить шенгенскую визу в 2024 году. Об этом она сообщила изданию NEWS.ru.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

По словам эксперта, туристу следует предоставить копию билетов на самолёт. Кроме того, если ранее путешественник получал шенгенские визы, стоит приложить сканы документов.

"Стоит предоставить копию билетов на самолёт. Это будет подтверждением, что турист действительно намерен полететь. Тогда шансы на отказ будут минимальными. Если ранее были выданы шенгенские визы, то рекомендую также прикладывать сканы документов, чтобы показать, что ты не первый раз путешествуешь по Европе", — рассказала Евгения Друкер.

Тревел-блогер отметила, что Испания, Франция и Италия чаще других стран выдают визы. Однако Франция иногда затягивает со сроками. На получение шенгенской визы может потребоваться 1-2 месяца. При этом, по словам Евгении Друкер, следует приложить как можно больше документов для получения разрешения на пересечение границы.

"Единственное, сейчас не выдают многократные, а лишь на тот срок, на который ты едешь. Чтобы беспроблемно получить визу, нужно прикладывать максимальный пакет документов. Лучше планировать поездку заранее. Если раньше можно было не приложить бронирование, то сейчас это условие обязательное", — заключила она.

Ранее Pravda.Ru писала, как выбрать страну для получения шенгенской визы.