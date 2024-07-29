Средняя стоимость летнего отдыха в Турции для российских туристов в 2024 году составляет около 200 тысяч рублей на двоих

Россиянам рассказали, во сколько обойдётся отдых в Турции на двоих

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Средняя стоимость летнего отдыха в Турции для российских туристов в 2024 году составит около 200 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

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Горин отметил, что стоимость отдыха в Турции зависит от категории гостиницы. Он также назвал средние цены на отдых в других популярных направлениях.

Например, отдых в ОАЭ обойдется в 160-250 тысяч рублей на двоих, при этом премиальные туры могут быть дороже. Страны Юго-Восточной Азии являются самыми дорогими из перечисленных направлений, с средней стоимостью отдыха в 250-350 тысяч рублей на двоих.

Вице-президент РСТ добавил, что самым экономичным зарубежным направлением для россиян в летнем сезоне 2024 года станет Абхазия, где стоимость отдыха начинается от 83 тысяч рублей на двоих.