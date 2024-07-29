С 1 января 2025 года в России введут туристический налог в Суздале, Сортавале, Вологде и Белокурихе

Четыре города России введут туристический налог с 1 января 2025 года

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 января 2025 года в четырёх городах России будет введён туристический налог, сообщает телеграм-канал Mash.

Фото: commons.wikimedia.org by Suzdal traveler, CC BY-SA 4.0

Во Владимирской области налог на туристов будет взиматься в городе Суздаль и составит 100 рублей в сутки. В Карелии туристы будут платить 50 рублей в сутки за пребывание в Сортавале.

В Вологде туристический налог будет равен до 1% от стоимости размещения в отеле, с ежегодным увеличением на 1% до 2029 года, когда он достигнет 5%. В Алтайском крае в городе Белокуриха за размещение в отеле потребуется платить 50 рублей в сутки.

Также введение туристического налога планируется в других популярных направлениях: Астрахани, Алтае, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагестане и Пскове.