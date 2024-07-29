К маю 2025 года в Северной Корее планируют завершить строительство нового морского курорта Wonsan-Kalma, предназначенного для российских туристов, сообщает NK News.
Этот комплекс, занимающий 2,45 квадратного километра, включает десятки отелей, ресторанов, магазинов и другую инфраструктуру. Особую привлекательность курорту придаёт протянувшийся на 5,5 километра пляж с белоснежным песком.
Строительство курорта началось в 2018 году. Открытие было запланировано на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса проект не удалось завершить в срок.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.