Завершение строительства курорта Wonsan-Kalma в Северной Корее для россиян планируется к маю 2025

Новый курорт в Северной Корее откроется к маю 2025 года

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

К маю 2025 года в Северной Корее планируют завершить строительство нового морского курорта Wonsan-Kalma, предназначенного для российских туристов, сообщает NK News.

Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, CC BY 2.0

Этот комплекс, занимающий 2,45 квадратного километра, включает десятки отелей, ресторанов, магазинов и другую инфраструктуру. Особую привлекательность курорту придаёт протянувшийся на 5,5 километра пляж с белоснежным песком.

Строительство курорта началось в 2018 году. Открытие было запланировано на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса проект не удалось завершить в срок.