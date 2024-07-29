Как выбрать самые удобные места в самолете: рекомендации эксперта

Как выбрать удобные места в эконом-классе

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самые удобные места в эконом-классе самолета расположены у аварийных выходов, рассказал KP. RU путешественник и PR-директор сервиса доставки еды к поездам и самолетам Тимур Юсупов. По его словам, большинство российских авиакомпаний взимают плату за выбор места.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

"Безусловно, самые удобные места в эконом-классе — у аварийных выходов. Здесь увеличенное пространство для ног. Однако, на взлете и посадке всю ручную кладь нужно убирать на верхние полки, под сиденья в этом ряду ничего складывать нельзя," — объяснил Юсупов.

Юсупов также отметил, что на места у аварийных выходов не могут посадить детей, беременных женщин и пассажиров с животными, так как в случае ЧП должна быть возможность экстренно открыть дверь. Дополнительное пространство для ног также есть в первом ряду эконом-класса, который расположен сразу за бизнес-классом.

"Определенно стоит доплатить за эти места на длинных перелетах. Лететь 8 часов в неудобном месте — то еще удовольствие," — подчеркнул специалист.

Плюсами сидений у прохода является возможность в любой момент пройтись по самолету. Если хочется войти в самолет последним и выйти первым, стоит выбрать место в начале салона. Однако, место в конце самолета обеспечивает более быстрый доступ к уборным, добавил Юсупов.