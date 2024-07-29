Пассажирку не пустили в самолет из-за пива и красных глаз: подробности

Пассажирку Air Astana не пустили на рейс из-за красных глаз

Пассажирка авиакомпании Air Astana Карина Набиева рассказала в TikTok, что ей не разрешили сесть на рейс из Алма-Аты в Чимкент из-за красных глаз. Девушка призналась, что перед вылетом выпила немного пива из-за аэрофобии, но при посадке на самолет ей отказали.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Набиева отметила, что вела себя адекватно и не шаталась, хотя тест показал 0,83 промилле, что соответствует легкой степени опьянения. Она была готова пройти медицинское обследование и сдать кровь на алкоголь и наркотики, а также планировала подать заявление в полицию.

Представители Air Astana пояснили, что Набиеву не пустили на борт из-за её поведения, усугубленного алкоголем, что вызвало беспокойство у сотрудников авиакомпании. Они добавили, что её состояние могло представлять угрозу как для её собственного здоровья, так и для здоровья других пассажиров.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево пьяный пассажир напал на охранника в терминале В, пытаясь пройти на рейс в Иркутск. В Башкирии Уфимский районный суд оштрафовал россиянина за приставания к стюардессе и дебош на борту самолета, где он провоцировал конфликты и бесцельно бродил по салону.