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Раннее бронирование туров в Таиланд на Новый год: спрос растет

Туристы массово бронируют туры в Таиланд на Новый год

2:00
Туризм

Турагентства на своих страницах в соцсетях отмечают рост интереса к раннему бронированию туров в Таиланд на новогодние праздники. Клиенты уже сейчас, за полгода до поездок, спешат зарезервировать места в популярных отелях.

Туристы массово бронируют туры в Таиланд на Новый год
Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/), CC BY-SA 3.0

Эту информацию порталу TourDom. ru подтвердили два крупных туроператора.

"Спрос очень активный. Бронируют гостиницы разных категорий — от доступных до самых дорогих", — сообщили в одной компании. В другой уточнили: "Бронируют отдых на 7-21 ночь, в среднем — на 14 дней. В топе запросов — Пхукет, на который приходится 75% заявок, Паттайя — 15%, остальные 10% — Бангкок и другие курорты Таиланда".

Такое распределение спроса соответствует географии чартерных рейсов на зимний сезон. Основные рейсы запланированы на Пхукет, а из Москвы и других городов будут также летать в Бангкок и Паттайю (аэропорт Утапао).

В топе запросов на новогодние даты — недорогие отели 4* на Пхукете и популярные 5* комплексы, такие как Pullman Phuket Arcadia, Karon Beach Resort, Phuket Emerald Beach Resort & Spa и Le Meridien Phuket Beach Resort.

Стоимость отдыха, например, в Pullman Phuket Arcadia 5* на 7 ночей с вылетом из Москвы 28 декабря — от 536 тыс. руб. за двоих. В Phuket Emerald Beach Resort & Spa 5* - от 454 тыс. руб. В Le Meridien Phuket Beach Resort 5* - от 673 тыс. руб. за неделю.

Представители туроператоров отмечают, что в некоторых отелях уже сейчас возникают сложности с подтверждением номеров на новогодние даты, особенно для больших семей или компаний. Количество таких номеров ограничено и они бронируются в первую очередь.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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