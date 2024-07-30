Куда поехать за острыми ощущениями

Растёт интерес к приключенческому туризму в Калининграде и на Северных Курилах

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России лидерами приключенческого туризма являются Алтай, Камчатка, Карелия, Кавказ и Байкал. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии РСТ Вадим Мамонтов, выступая 29 июля на пресс-конференции "Экватор лета: как проходит туристический сезон — 2024".

Фото: commons.wikimedia.org by Vera.vvo, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что Байкал уже не так популярен для приключенческого туризма у российских туристов.

"Во многом это связано с тем, что сейчас достаточно большое количество инфраструктуры появилось на самом Байкале. Многие предпочитают самостоятельный выбор этого путешествия, не обращаясь к туроператорам. Приезжают, заранее бронируют отели и на месте выбирают те активности, которые для себя хотели бы испытать на этой территории", — заявил он.

Зато Калининград и Северные Курилы начинают привлекать их внимание. Ещё одним трендом становятся индивидуальные приключенческие туры.