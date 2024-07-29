Как сэкономить на авиабилетах: советы от эксперта и актуальные прогнозы

Почему авиабилеты подорожают с 1 августа и как сэкономить

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отказ от дополнительных услуг и покупка невозвратного билета могут существенно сократить расходы на перелет, сообщила Наталья Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА).

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С 1 августа авиабилеты в России могут подорожать. Причина этого — решение Росавиации увеличить сборы для авиаперевозчиков, как отметил профессор Алексей Чудновский, заведующий кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ. По прогнозам эксперта, приведённым изданию "Финансы Mail. ru", себестоимость билетов на внутренние рейсы может вырасти на 30%, а на международные — на 50%.

Чтобы сэкономить на авиабилетах, Осипова рекомендует следить за специальными предложениями авиакомпаний. Невозвратные билеты часто дешевле возвратных, а отказ от дополнительных услуг, таких как багаж и питание, тоже может снизить стоимость билета.

Тем не менее, Осипова предупреждает, что заблаговременная покупка билетов не всегда гарантирует экономию. "Раньше считалось, что чем ближе дата вылета, тем дороже билет. Но недавно мы столкнулись с ситуацией, когда билеты, которые были по 38 тысяч рублей при начале продаж, стали стоить около 20 тысяч. Таким образом, на начальном этапе продажи билеты могут быть дороже, чем за две недели до вылета, и наоборот", — уточнила специалист.

Тем временем, туристам, желающим избежать жары, рекомендовано отправиться в регионы России, где летом температура не превышает 22 градуса. Среди таких мест — Карелия, Алтай, остров Сахалин, Мурманская и Калининградская области.