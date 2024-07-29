Туристам рассказали, что будет, если стюардесса опоздает на рейс

Как опоздание стюардессы может повлиять на рейс

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Опоздание стюардессы на рейс представляет собой серьезную проблему, способную вызвать задержку вылета и другие нежелательные последствия.

Фото: www.flickr.com by Condor.com, CC BY-SA 2.0

Авиакомпании, как правило, требуют от бортпроводников прибытия в аэропорт за 2 часа до вылета. Это время необходимо для прохождения предполетного инструктажа, проверки безопасности и подготовки салона самолета.

Если стюардесса опаздывает, диспетчеры начинают немедленно искать замену. Большинство авиакомпаний имеют резервные бортпроводники, готовые заменить опоздавших.

Если найти замену не удается, а минимально необходимое количество бортпроводников на борту не соблюдено, вылет может быть задержан. Это связано с требованиями безопасности: на борту должно быть определенное количество членов экипажа в зависимости от типа самолета и числа пассажиров.

Для самой стюардессы последствия могут быть серьезными. В зависимости от политики авиакомпании и конкретных обстоятельств, наказание может варьироваться от выговора до увольнения.