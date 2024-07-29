Украинский турист погиб на пляже в Европе, испугавшись роя ос. Мужчина попытался укрыться от насекомых в воде, но, к сожалению, не выжил. Об этом сообщило издание L'Unione Sarda. it.
47-летний инженер отдыхал с семьей в итальянском городе Кротоне. Когда он оказался на пляже, на него напали осы, на которые у него была аллергия. В стремлении спастись, турист бросился в море, чтобы избежать ужалений. По данным источника, в воде у мужчины остановилось сердце.
Спасатели извлекли его тело на берег. Сначала они предположили, что у мужчины мог быть анафилактический шок, однако осмотр не обнаружил следов укусов. По предварительным данным, причиной трагедии стал сердечный приступ.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.