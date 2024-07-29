Украинский турист утонул в Европе, спасаясь от роя ос: необычная трагедия на пляже

Украинский турист утонул в Европе, спасаясь от роя ос

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Украинский турист погиб на пляже в Европе, испугавшись роя ос. Мужчина попытался укрыться от насекомых в воде, но, к сожалению, не выжил. Об этом сообщило издание L'Unione Sarda. it.

Фото: flickr.com by S. Rae, CC BY 2.0

47-летний инженер отдыхал с семьей в итальянском городе Кротоне. Когда он оказался на пляже, на него напали осы, на которые у него была аллергия. В стремлении спастись, турист бросился в море, чтобы избежать ужалений. По данным источника, в воде у мужчины остановилось сердце.

Спасатели извлекли его тело на берег. Сначала они предположили, что у мужчины мог быть анафилактический шок, однако осмотр не обнаружил следов укусов. По предварительным данным, причиной трагедии стал сердечный приступ.