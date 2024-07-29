Уральские авиалинии запускают масштабную распродажу билетов: до 30% скидки на все направления

Уральские авиалинии запускают масштабную распродажу билетов

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания "Уральские авиалинии" анонсировала крупную распродажу билетов. Об этом сообщили в Telegram-канале известного российского перевозчика.

Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi, CC BY-SA 3.0

Акция под названием "Бархатный сезон" начнется 29 июля и продлится до 11 августа. Путешествовать по купленным билетам можно будет с 21 августа по 23 декабря.

Скидки на билеты могут достигать 30% от обычного тарифа и распространяются как на внутренние, так и на международные рейсы.

"Полный список маршрутов и билеты можно найти на сайте, в мобильном приложении UralAirlines, в контакт-центре, а также в фирменных авиакассах и у агентов, — говорится в сообщении. — Количество билетов ограничено".

Тем временем туристы сообщают, что не могут найти эти предложения. "На выходных обычный билет из Сочи в Екатеринбург стоил 14 тысяч рублей, а после выходных цена выросла до 20 тысяч, — жалуются они. — Даже со скидкой стоимость не снизится ниже прежней".