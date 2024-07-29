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Как отдохнуть дикарем в России: правила, которые стоит знать

Эксперт разъяснил нюансы отдыха дикарем в России

2:44
Туризм

Фраза "поехать на море дикарями" уже давно стала популярной среди россиян. Люди, игнорируя турагентства и гостиницы, отправляются в поездки на юг на собственных автомобилях с палатками в багажнике. Это увлечение возникло еще в Советском Союзе и продолжает существовать до сих пор. Отдых дикарем позволяет существенно сэкономить на проживании и придает поездке особый дух романтики и приключений, сообщает Общественная Служба Новостей.

Эксперт разъяснил нюансы отдыха дикарем в России
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако не все местные жители рады таким туристам. Часто можно услышать жалобы на мусор, оставленный после них, а также на шумное и невежливое поведение.

Как пояснил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, с правовой точки зрения нет строгих ограничений для отдыха дикарем. Россияне могут отдыхать на любой государственной собственности, будь то курортный пляж или лесная полянка. Тем не менее, туристы должны соблюдать ряд правил — от элементарных норм приличия до требований местного и федерального законодательства, отметил он в интервью Общественной службе новостей.

"Прибрежные зоны, территории у рек и другие подобные участки являются государственной собственностью, которая принадлежит народу. Отдыхать и ставить палатки там можно, но нужно соблюдать определенные нормы, установленные законодательством, касающиеся обращения с природой, разведения огня и так далее. Например, нельзя разводить огонь вблизи хвойных деревьев, и такие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать. Нарушения могут привести к составлению протокола и наложению штрафа местными сотрудниками МЧС", — объяснил юрист.

Таким образом, россияне имеют право отдыхать дикарем везде, кроме частных территорий или зон с особым режимом пользования, таких как природоохранные территории. Главное — соблюдать законодательство, нормы приличия и заботиться о своей безопасности.

"В вопросе безопасности от диких животных и других опасностей ответственность ложится на самого туриста. Никто не сможет его застраховать от непредвиденных ситуаций, таких как лавины в горах или встречи с дикими животными. Кроме того, необходимо соблюдать ряд законодательных норм, включая природоохранные, противопожарные, а также уплачивать туристические сборы, где это предусмотрено. Важным является также соблюдение правил приличия: туристы должны избегать громкого шума и беспокойства местных жителей, например, выключая музыку после 23 часов", — добавил Соловьев.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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