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Самые дешевые авиаперелеты из Москвы осенью 2024: Казань, Калининград и Минеральные Воды

Топ-10 недорогих маршрутов из Москвы в сентябре

Туризм

В сентябре 2024 года самые выгодные авиаперелеты из Москвы будут в Казань, Калининград и Минеральные Воды, по информации аналитиков сервиса "Яндекс Путешествия".

Топ-10 недорогих маршрутов из Москвы в сентябре
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

Так, путешествие в Казань и обратно обойдется в 6,9 тысячи рублей, в Калининград — в 9,8 тысячи рублей, а в Минеральные Воды — в 11,9 тысячи рублей. Также среди недорогих маршрутов по России — Махачкала (13 тысяч рублей), Горно-Алтайск (20,2 тысячи рублей), Иркутск (20,8 тысячи рублей), Сочи (21,1 тысячи рублей), Южно-Сахалинск (25 тысяч рублей), Владивосток (26,7 тысячи рублей) и Петропавловск-Камчатский (48,4 тысячи рублей).

Из зарубежных направлений самые доступные рейсы из Москвы предлагаются в Ереван (20,3 тысячи рублей), Алматы (22,2 тысячи рублей, рейс с пересадкой), Баку (23,1 тысячи рублей), Ташкент (24,1 тысячи рублей), Стамбул (25,7 тысячи рублей, рейс с пересадкой), Анталью (29,9 тысячи рублей), Бишкек (31,4 тысячи рублей), Сеул (40,9 тысячи рублей, рейс с пересадкой), Пхукет (44,6 тысячи рублей, рейс с пересадкой) и Денпасар (62,5 тысячи рублей, рейс с пересадкой).

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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