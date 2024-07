Самые дешевые авиаперелеты из Москвы осенью 2024: Казань, Калининград и Минеральные Воды

В сентябре 2024 года самые выгодные авиаперелеты из Москвы будут в Казань, Калининград и Минеральные Воды, по информации аналитиков сервиса "Яндекс Путешествия".

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License