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К открытию готовится парк "Новый Херсонес" в Севастополе

News. mail.ru: в Севастополе откроется парк "Новый Херсонес"

1:21
Туризм

Открытие парка "Новый Херсонес" запланировано на 30 июля, пишет news. mail.ru

News. mail.ru: в Севастополе откроется парк "Новый Херсонес"
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

Парк будет доступен пока в тестовом режиме. На его территории площадью 22,4 гектара расположены три крупных музея: посвященные христианству, истории Крыма и Новороссии, античности и Византии. Также здесь есть паломнические центры с удобными номерами, амфитеатр на 1200 мест, открытый храм-парк, детские площадки, фонтаны и зоны для отдыха.

Некоторые объекты еще находятся в процессе завершения работ. Планируется, что они будут готовы к открытию через два месяца. Экспозиция музея античности и Византии и реконструированный квартал древнего Херсонеса пока не доступны для посещения.

В парке запланировано три входа, из которых на данный момент открыты два — через Детскую школу искусств по улице Надежды Островской и с улицы Ерошенко. На этих участках также расположены бесплатные парковки, однако транспортная сеть здесь перегружена.

Поэтому посетителей просят оставлять свои автомобили в других местах и добираться на общественном транспорте. К парку "Новый Херсонес" ходят три городских автобуса.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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