Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что Турция — одно из лучших направлений для отпуска в бархатный сезон.
По её словам, в бархатный сезон в Турции жара спадает, но отдыхать по-прежнему комфортно. Также комфортные условия сохраняются в Египте.
Можно также присмотреться к Мальдивам, правда погода там может преподнести сюрпризы. Но на начало осени на острова предлагают более приемлемые цены.
Если рассматривать внутренний туризм, то эксперт посоветовала выбирать Сочи, сообщает NEWS.ru.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.