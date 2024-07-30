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Отдых в бархатный сезон: куда лучше поехать

Куда поехать отдохнуть в бархатный сезон

0:38
Туризм

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что Турция — одно из лучших направлений для отпуска в бархатный сезон.

Куда поехать отдохнуть в бархатный сезон
Фото: commons.wikimedia.org by Mansevikobora, CC BY-SA 3.0

По её словам, в бархатный сезон в Турции жара спадает, но отдыхать по-прежнему комфортно. Также комфортные условия сохраняются в Египте.

Можно также присмотреться к Мальдивам, правда погода там может преподнести сюрпризы. Но на начало осени на острова предлагают более приемлемые цены.

Если рассматривать внутренний туризм, то эксперт посоветовала выбирать Сочи, сообщает NEWS.ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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