Отдых в бархатный сезон: куда лучше поехать

Куда поехать отдохнуть в бархатный сезон

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что Турция — одно из лучших направлений для отпуска в бархатный сезон.

Фото: commons.wikimedia.org by Mansevikobora, CC BY-SA 3.0

По её словам, в бархатный сезон в Турции жара спадает, но отдыхать по-прежнему комфортно. Также комфортные условия сохраняются в Египте.

Можно также присмотреться к Мальдивам, правда погода там может преподнести сюрпризы. Но на начало осени на острова предлагают более приемлемые цены.

Если рассматривать внутренний туризм, то эксперт посоветовала выбирать Сочи, сообщает NEWS.ru.