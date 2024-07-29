В Мурманскстате сообщили, что 492 тысячи туристов потратили 2,5 млрд рублей на гостиницы Кольского Заполярья. Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда в отелях региона останавливались 360 тысяч человек. Однако большинство отдыхающих проводят в гостиницах не более четырех дней.
За прошлый год регион принял в общей сложности 670 тысяч туристов, потративших около 16 млрд рублей. Эти данные включают как российских туристов, так и гостей из других стран. Статистика может быть не совсем точной из-за размытости границы между апартаментами и мини-отелями.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.