Туризм в Мурманской области: 492 тысячи гостей и 2,5 млрд рублей расходов

В Мурманской области туристы потратили 2,5 млрд рублей

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Мурманскстате сообщили, что 492 тысячи туристов потратили 2,5 млрд рублей на гостиницы Кольского Заполярья. Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда в отелях региона останавливались 360 тысяч человек. Однако большинство отдыхающих проводят в гостиницах не более четырех дней.

Фото: commons.wikimedia.org by SkyOne121, CC BY-SA 4.0

За прошлый год регион принял в общей сложности 670 тысяч туристов, потративших около 16 млрд рублей. Эти данные включают как российских туристов, так и гостей из других стран. Статистика может быть не совсем точной из-за размытости границы между апартаментами и мини-отелями.