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Амурская область: космодром, Амур, БАМ и шаманские бубны

Путешествие по Амурской области

1:06
Туризм

В России много мест, куда стоит съездить любителям открывать что-то новое и интересное. Одно из таких мест — Амурская область. Обычно этот регион ассоциируется с ракетами, БАМом и Амуром.

Самый популярный экскурсионный маршрут — это космодром "Восточный". Здесь можно прогуляться и попробовать космическую еду. Даже можно увидеть пуск ракеты, если купить премиум-тур.

Можно заехать в гости к эвенкам — коренному народу региона. В этнографическом комплексе "Эвенкийская деревня” можно увидеть шаманов и послушать их бубны, а также попробовать национальные блюда.

Ещё одно место, куда стоит заехать — это музей истории Байкало-Амурской магистрали в Тынде.

Обязательно стоит увидеть реку Амур с его живописными берегами. Посмотреть на витиеватые повороты реки — Черпельские кривуны и покорить Кумарский утёс.

Стоит заглянуть и в Зейский заповедник, где можно сплавиться по порогам реки на байдарках и окунуться в Зейское "море”.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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