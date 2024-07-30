Амурская область: космодром, Амур, БАМ и шаманские бубны

Путешествие по Амурской области

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России много мест, куда стоит съездить любителям открывать что-то новое и интересное. Одно из таких мест — Амурская область. Обычно этот регион ассоциируется с ракетами, БАМом и Амуром.

Самый популярный экскурсионный маршрут — это космодром "Восточный". Здесь можно прогуляться и попробовать космическую еду. Даже можно увидеть пуск ракеты, если купить премиум-тур.

Можно заехать в гости к эвенкам — коренному народу региона. В этнографическом комплексе "Эвенкийская деревня” можно увидеть шаманов и послушать их бубны, а также попробовать национальные блюда.

Ещё одно место, куда стоит заехать — это музей истории Байкало-Амурской магистрали в Тынде.

Обязательно стоит увидеть реку Амур с его живописными берегами. Посмотреть на витиеватые повороты реки — Черпельские кривуны и покорить Кумарский утёс.

Стоит заглянуть и в Зейский заповедник, где можно сплавиться по порогам реки на байдарках и окунуться в Зейское "море”.