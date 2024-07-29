Турецкие отели и рестораны страдают от оттока туристов, предпочитающих курорты Греции

Туристы массово избегают отдыха в Турции

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Владельцы туристического бизнеса в Турции начали паниковать из-за оттока клиентов, которые теперь предпочитают курорты Греции, сообщает "Турпром". Отельеры и рестораторы жалуются на снижение потока посетителей по сравнению с прошлым годом.

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По мнению главы Ассоциации туристических агентов Турции Кыванча Мерича, страна утратила своё "ценовое преимущество". Сейчас туристы отдают предпочтение Греции. Только на остров Самос в этом году ожидают прибытия около 150 тысяч туристов из Турции.

Шеф-повар одного из ресторанов Каплан Ильхан отметил, что в этом году их бизнес снизился на 25% по сравнению с прошлым сезоном. В одном из стамбульских ресторанов сообщили о схожих проблемах. Основатель заведения рассказал, что их оборот уменьшился на четверть. По его словам, высокие процентные ставки и инфляция свыше 70% "вызывают шок".