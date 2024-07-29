Владельцы туристического бизнеса в Турции начали паниковать из-за оттока клиентов, которые теперь предпочитают курорты Греции, сообщает "Турпром". Отельеры и рестораторы жалуются на снижение потока посетителей по сравнению с прошлым годом.
По мнению главы Ассоциации туристических агентов Турции Кыванча Мерича, страна утратила своё "ценовое преимущество". Сейчас туристы отдают предпочтение Греции. Только на остров Самос в этом году ожидают прибытия около 150 тысяч туристов из Турции.
Шеф-повар одного из ресторанов Каплан Ильхан отметил, что в этом году их бизнес снизился на 25% по сравнению с прошлым сезоном. В одном из стамбульских ресторанов сообщили о схожих проблемах. Основатель заведения рассказал, что их оборот уменьшился на четверть. По его словам, высокие процентные ставки и инфляция свыше 70% "вызывают шок".
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.