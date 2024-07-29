Лучшие направления для отдыха в бархатный сезон по мнению турэксперта

Эксперт назвала лучшие направления для осеннего отпуска

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Идеальным местом для отдыха в бархатный сезон является Турция. Об этом рассказала руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь.

Фото: commons.wikimedia.org by Яна Краснопевцева, CC BY-SA 4.0

Она отметила, что в начале осени жара на курортах уменьшается, а количество туристов снижается.

Турция особенно популярна в августе и начале осени из-за умеренного климата и уменьшения числа отдыхающих. В сентябре также комфортно отдыхать в Египте. Рассматривая другие направления, можно обратить внимание на Мальдивы, но в это время года погода там может быть непредсказуемой из-за возможного сезона дождей. Однако, ранней осенью на Мальдивах цены становятся более доступными, добавила Ансталь.

Среди внутренних направлений турэксперт выделила Сочи, отметив, что там в бархатный сезон сохраняются хорошие погодные условия, сообщает NEWS.ru.