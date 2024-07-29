Туристку арестовали после обмена нескольких фальшивых купюр в Таиланде

Туристку арестовали на Пхукете из-за фальшивых долларов

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Полицейские острова Пхукет арестовали туристку из России за поддельные доллары. Об этом пишет издание "Новости Пхукета".

Фото: Личный архив by Афонина Анастасия, PDM

Евгения обменяла 200 долларов в местном пункте обмена валюты. Однако сотрудники усомнились в подлинности 3-х купюр из 4-х. В результате туристку арестовали. При этом оказалось, что на вилле, которую она снимала вместе с друзьями, находились ещё 32 фальшивые банкноты.

Путешественницу доставили в отделение полиции вместе с 3-мя соотечественниками, но обвинения предъявили только ей. Во время допроса россиянка заявила, что купюры дал "на отдых папа". Тем не менее, полицейские не поверили девушке. Теперь Евгению подозревают в хранении поддельных банкнот, а также незаконном ввозе их в королевство.

Ранее Pravda.Ru писала, что россияне заняли 5-е место по посещению Таиланда.