Индийские туристы массово выбирают Россию для свадебных путешествий: рост турпотока в 2024 году

Индия открывает для себя российский свадебный туризм и шопинг

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы из Индии решили отпраздновать свои свадьбы в России. Об этом сообщила директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова, как сообщает пресс-служба организации.

Фото: unsplash.com by Andrew Itaga and73w, PDM

Сообщается, что жители самой густонаселенной страны мира интересуются покупками в России, а также городским, культурным и свадебным туризмом, который предлагает уникальное и яркое празднование событий за границей.

"В первом полугодии 2024 года турпоток из Индии увеличился более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если эта тенденция сохранится, можно ожидать, что общее число поездок превысит 250 тысяч", — добавила Максутова.

Она также отметила, что в этом году наиболее популярными направлениями среди индийских туристов являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Тверь и города Золотого кольца.