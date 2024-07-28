Почему утренние рейсы предпочтительнее: эксперты объяснили риски и неудобства полётов после обеда

Эксперты назвали лучшие часы для спокойного авиаперелёта

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты советуют бронировать авиабилеты на утро. Они отмечают, что полёты во второй половине дня, особенно для нервных пассажиров, нежелательны из-за повышенной вероятности турбулентности, вызванной более высокой температурой воздуха и возможными грозами.

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К тому же, дневные рейсы чаще задерживаются по сравнению с утренними. Хотя вылеты после обеда могут казаться удобными, они более рискованны. Это связано с короткими интервалами между посадками и взлётами у многих авиакомпаний, особенно бюджетных — всего около 30 минут. Даже небольшие задержки могут вызвать серьёзные проблемы.

Также путешественники, вылетающие после обеда, могут столкнуться с пробками на дорогах, что может привести к опозданию на рейс или прибытию в аэропорт в стрессовом состоянии.