Знаменитые пирамиды являются уникальным культурным наследием, привлекая внимание как обычных туристов, так и именитых учёных. Множество аспектов этих грандиозных сооружений до сих пор остаются загадкой.
Несмотря на то, что лишь некоторые пирамиды приобрели широкую известность, их общее количество превышает сотню. Однако все они расположены в одном регионе.
Существует мнение, что строительством пирамид занимались рабы, подвергаемые жестокому обращению со стороны древних египтян. Этот миф был создан кинематографом. В действительности строители и рабочие получали зарплату и добровольно участвовали в работах.
Если попытаться примерно определить вес самой известной пирамиды Хеопса, он составляет не менее пяти миллионов тонн. Кстати, эта пирамида входит в список чудес света.
Специалисты имеют различные оценки высоты пирамид. Это связано не с несовершенством системы измерений, как могут подумать многие, а с особенностями самой конструкции.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.