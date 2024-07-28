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Уникальные пирамиды Египта: история, мифы и научные загадки, привлекающие внимание всего мира

Секреты пирамид: что скрывают древние сооружения Египта?

1:06
Туризм

Знаменитые пирамиды являются уникальным культурным наследием, привлекая внимание как обычных туристов, так и именитых учёных. Множество аспектов этих грандиозных сооружений до сих пор остаются загадкой.

Секреты пирамид: что скрывают древние сооружения Египта?
Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, CC BY-SA 4.0

Несмотря на то, что лишь некоторые пирамиды приобрели широкую известность, их общее количество превышает сотню. Однако все они расположены в одном регионе.

Существует мнение, что строительством пирамид занимались рабы, подвергаемые жестокому обращению со стороны древних египтян. Этот миф был создан кинематографом. В действительности строители и рабочие получали зарплату и добровольно участвовали в работах.

Если попытаться примерно определить вес самой известной пирамиды Хеопса, он составляет не менее пяти миллионов тонн. Кстати, эта пирамида входит в список чудес света.

Специалисты имеют различные оценки высоты пирамид. Это связано не с несовершенством системы измерений, как могут подумать многие, а с особенностями самой конструкции.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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